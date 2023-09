Força Tática fecha boca-de-fumo e prende quarteto no Oiti

O local já vinha sendo monitorado pela polícia, devido haver várias denúncia por tráfico de drogas e em um desses monitoramento na manhã deste sábado, os militares da Força Tática avistaram, quando um carro com duas pessoas parou na frente da suposta ‘boca-de-fumo’, o passageiro descido e ao pegar algo com um morador da casa e voltou para o carro.

Após o carro sair da residência, foi realizada uma abordagem aos ocupantes, sendo um homem de 26 anos, e outro 25. Durante revista pessoal, os militares encontraram com o homem de 26 anos, uma porção de maconha e duas porções de crack. A dupla foi levada até a casa, onde foram confrontados com o suspeito de ter-lhes vendido a droga.

Na residência os militares encontraram mais dois homens, um identificado com J.G. da S. de 35 anos, e um segundo com 39 anos. Em revista aos dois suspeitos, os militares encontraram algumas porções de entorpecentes nos bolsos dos mesmos. Foi solicitado o apoio do Esquadrão de Operações com Cães, após buscas no interior do imóvel, o cão farejador apontou comportamento nervoso ao farejar uma vasilha vermelha, onde foram encontradas outras porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro da venda da droga por J.G. Dos S., que teria confessado ser o responsável pela comercialização dos entorpecentes.

O quarteto foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde D.O.M (26), M.T.M. da S. (39), e S. de F.S. de (25), foram autuados por posse de drogas para o consumo pessoal. Já J.G. Dos S. de 35 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado a uma cela da 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Quatro pessoas foram flagradas pela Força Tática comercializando drogas na manhã deste sábado (9), na travessa N, no bairro Jardim Oiti, região Norte de Três Lagoas.