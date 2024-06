Força Tática flagra trio usando drone para jogar celular em presídio

O 2° Batalhão de Polícia Militar, por meio da Força Tática, divulgou nota desta segunda-feira (3), a detenção de um homem de 37 anos, flagrado com dois comparsas tentando jogar um Drone no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas (MS).



Em nota referente às ações policiais à operação “Corpos Christi”, da Polícia Militar, a guarnição da Força Tática, estava realizando rondas pela região do Presídio de Segurança Média, quando foi avistado um carro Nissan Sentra, ocupado por três pessoas, próximo a região de mata, que fica entorno do presídio.

Continue Lendo...



Ao perceber a aproximação do camburão da PM, o trio teria tentado sair com o veículo, mas foram abordados pela equipe da Força Tática, após obedecerem a ordem de “parada”. Durante as buscas ao veículo, foi descoberto que o trio, teria ido ao presídio masculino (PSM), para jogar aos internos usando um drone, aparelhos celulares e chips de celulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Com o trio foi localizado duas bolsas, um drone usado na ação delituosa, cinco baterias e um carregador. Durante a chegarem ao trio, dois homens de 34 anos, e outro com 37 anos, foi descoberto que o suspeito de 37 anos, estaria com um mandado de prisão em aberto.



O trio recebeu voz de prisão, o material apreendido e o caso foi apresentado ao plantão policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).