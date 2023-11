Força Tática frustra assalto e recupera produtos roubados após troca de tiro

Uma família acabou passando momentos de terror após serem assaltados e mantidos em cárcere privado no início da noite desta segunda-feira (20), no assentamento Almanara, Chácara São Pedro, em Brasilândia.



Conforme as informações da Polícia Militar, uma família com cinco pessoas teria sido surpreendidas por dois ladrões, um armado com um revólver, anunciando o assalto e que era para as vítimas permanecem quietas, que havia mais integrantes do bando criminoso do lado de fora, e que nada iria acontecer se não atrapalhassem o roubo.



Segundo informações de um familiar da vítima, um dos bandidos teriam colocado a arma na cabeça de uma criança de cinco anos, na tentativa de intimidar, amedrontar e forçar as vítimas a entregar mais pertencentes. Após amarrar as vítimas, os bandidos fugiram levando aproximadamente R$300 em dinheiro, uma caminhonetea Ford F4000, uma moto Honda Broz 160CC, dois televisores e cinco celulares.

Após informados do crime e que os criminosos seguiam sentido Três Lagoas, a Força Tática seguiu pela rodovia BR-158, no sentido contrário, quando avistaram a pick-up e deram ordem de parada. Não obedecendo as ordens dos militares, os bandidos empreenderam fuga e foram acompanhados pelos militares. Próximo a Três Lagoas, os bandidos não conseguiram fugir e o passageiro da caminhonete, atirou em direção aos militares tentando forçar a parada da viatura, mas sem sucesso.

Foi iniciada uma troca de tiros e ao perceber que não escapariam, os bandidos jogaram a caminhonete na lateral da pista e fugiram em um matagal. Policiais da Força Tática e Rádio Patrulha realizaram buscas pela região, mas ninguém foi localizado.



Após recuperar o veículo e os bens roubados os militares da Força Tática, deslocaram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi feito o boletim de ocorrência por roubo, bando criminoso, auto de resistência à prisão e o caso será investigado pela Polícia Civil. A participação de um carro dando cobertura está sendo levantada pela Polícia Militar e qualquer informação de ferido em unidade de saúde ou de suspeitos do crime, podem ser feitas pelo telefones 190, da Polícia Militar.