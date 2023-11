Força Tática persegue bandidos após família ser mantida em cárcere privado

Uma família foi assaltada e mantida em cárcere privado no início da noite desta segunda-feira (20), no assentamento Almanara, Chácara São Pedro, em Brasilândia.

Segundo o boletim de ocorrência, uma família composta por cinco pessoas foi alvo de um assalto. Dois assaltantes, um deles armado com um revólver, abordaram as vítimas, instruindo-as a permanecerem quietas. Alegaram que havia mais comparsas do lado de fora e garantiram a segurança delas, desde que não interferissem no roubo.

Um dos ladrões chegou a pressionar uma criança de cinco anos, colocando a arma em sua cabeça na tentativa de intimidar e forçar as vítimas a entregarem mais pertences. Após amarrar a família, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 300 em dinheiro, uma caminhonete, uma moto, dois televisores e cinco celulares.

Após receberem a notificação do crime e a informação de que os criminosos estavam fugindo em direção a Três Lagoas, a Força Tática agiu imediatamente, seguindo pela rodovia BR-158 no sentido contrário. Ao avistarem a pick-up, os militares deram ordem de parada, mas os bandidos ignoraram e empreenderam fuga, sendo acompanhados pela equipe policial.

Próximo a Três Lagoas, os criminosos perceberam que não conseguiriam escapar e efetuaram disparos em direção aos militares na tentativa de forçar a parada da viatura, mas sem sucesso. Uma troca de tiros foi iniciada, e ao perceber que não escapariam, os bandidos abandonaram a caminhonete na lateral da pista e fugiram para um matagal.

Apesar das buscas realizadas pela Força Tática e Rádio Patrulha na região, nenhum dos criminosos foi localizado. Após a recuperação do veículo e dos objetos roubados, os militares dirigiram-se à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência por roubo, formação de bando criminoso e auto de resistência à prisão. O caso será conduzido pela Polícia Civil.

A Polícia Militar está investigando a possível participação de um veículo dando cobertura durante o crime, e qualquer informação sobre feridos em unidades de saúde ou suspeitos do crime pode ser comunicada através do telefone de emergência 190 da Polícia Militar.