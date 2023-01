Dupla suspeita de realizar 'disque-drogas' é presa no Jardim Alvorada

A Força Tática, do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) prendeu dois homens, de 21 e 23 anos, por tráfico de drogas, com mais de três quilos de maconha. A ação aconteceu, na rua Alfredo Justino, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial já tinha informação de que o homem estaria fazendo a entrega de drogas do tipo disk-entrega utilizando um veículo na cor prata.

Diante das informações a equipe da Força Tática, intensificou a fiscalização na região e foi avistado o mesmo saindo de um imóvel na região com uma sacola de grande volume.

Durante abordagem aos dois homens, o homem alvo de denúncias, relatou que havia pego cerca de meio quilo de maconha na casa, e que a droga estava no banco traseiro do carro.

Para os policiais, o segundo homem, relatou que a droga seria mesmo do suspeito, e que o apartamento no endereço citado servia apenas como depósito para guardar a droga. Sobre o seu envolvimento, ele relatou para os policiais que precisava de dinheiro por isso aceitou guardar o ilícito em seu apartamento.

No interior do imóvel os policiais encontraram 3,152 Kg de maconha e balança de precisão. Além da droga a polícia ainda recuperou duas bicicletas furtadas que estavam no local.

Todo material foi apreendido, e junto com os dois homens foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram apresentados sem lesões corporais.