Força Tática prende homem por importunação sexual e apreende espingarda

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu um espingarda calibre 36, e várias munições com um homem de 57 anos na noite desta quinta-feira (16), ao atender um pedido de apoio ao Conselho Tutelar que atendia uma denúncia de importunação sexual no bairro Jardim Brasília, em Três Lagoas.



Por volta de 20h30, o Conselho Tutelar pediu apoio à Polícia Militar, para atender uma denúncia, onde uma menina de 15 anos, teria relatado a uma professora que durante o dia, seu pai biológico, teria tentado passar as mãos em sua parte íntimas. A Força Tática foi designada para acompanhar o caso e no local o homem foi preso pela denúncia de abuso sexual.



Segundo relatos da vítima que hoje está com 15 anos, os abusos se iniciaram desde os 10 anos de idade e que seu genitor, aproveitava o momento em que sua mãe saia para o trabalho, para cometer os atos de passar as mãos na própria filha. Para os policiais da Força Tática, uma mulher de 26 anos, irmã mais velha da vitima e enteado do suspeito, confirmou ter sofrido importunação sexual por parte do amasio de sua mãe e de ter sido filmada no banho pelo suspeito a um certo tempo atrás, mas o caso não chegou a ser denunciado.

Aos policiais da Força Tática foi informado a possibilidade de haver arma dentro da casa, cientes desta possibilidade os militares realizaram buscas no imóvel, onde foram localizados uma espingarda calibre 36., 12 munições tipo cartucheira e municiadas, dois estojos com esferas metálicas e pólvora para alimentar a espingarda. Questionado sobre a arma, o suspeito de 57 anos, relatou ter a mesma desde 2014, após pegar a espingarda como forma de pagamento de uma dívida.

Militares da Força Tática deram voz de prisão ao homem de 57 anos, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ter arma de fogo, sem a devida autorização das autoridades), e por importunação sexual. O caso será submetido a Vara da Infância e Juventude de Três Lagoas.



Casos de importunação sexual, estupros de vulnerável são rotineiros em Três Lagoas, devido o sigilo imposto pela justiça na tentativa de preservação das vítimas, termina por não trazer a luz, a quantidade de vítimas que diariamente sofrem nas mãos de seus algozes. Mas é importante a informação para a sociedade de casos como esses, que podem ser denunciados pela vítima, de forma anônima a Polícia Militar pelo telefone 190, onde policiais especializado em casos dessa natureza, são designados na ocorrência. O telefone 180 do governo federal, também é uma das alternativas para denúncias.



Vítimas de abusos sexuais podem caso se sentirem confortáveis e com confiança, denunciarem os abusos sofridos nas escolas para suas professoras ou pedir a um funcionário do colégio, que seja solicitado a presença de um conselheiro tutelar.