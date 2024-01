Força Tática prende suspeito de furtar bicicleta e escada

Uma bicicleta furtada foi recuperada após a Força Tática descobrir a identidade do suspeito do crime e a localização, onde o produto furtado estaria escondido na manhã desta terça-feira (16), na rua Macapá, bairro Guanabara, região sul de Três Lagoas.

Após tomarem conhecimento do furto, militares da Força Tática tiveram acesso a imagens de câmeras que registraram a ação criminosa e conseguiram identificar o suspeito do crime, e identificar uma residência no bairro Guanabara, onde a bicicleta estaria escondida e foi feito contato com o suspeito.

Um homem de 47 anos, foi interrogado pelos militares que questionaram sobre o furto e confrontado com as imagens, o suspeito confessou ter furtado a bicicleta e uma escada dobrável de alumínio. Segundo o suspeito, na noite do crime, o mesmo teria feito uso de drogas e devido o estado paranoia, teria invadido uma casa e por não conseguir furtar nada, pulou para a casa vizinha, onde subtraiu a bicicleta e a escada.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência e a bicicleta devolvida para a vítima.