Força Tática prende traficante que cultivava pé de maconha em Três Lagoas

A Força Tática prendeu um homem, de 23 anos, identificado pelo apelido de "Boca", por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (11), na rua dos Beija-Flores, no bairro Osmar Dutra, região Sul de Três Lagoas. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava rondas pela rua Yamagut Kankit, no bairro Guanabara, quando avistaram o suspeito sair de uma casa abandonada. "Boca", que tem diversas passagens por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo entre outros, foi revistado e, no bolso da bermuda, os militares encontraram 230 gramas de maconha.

Na residência abandonada em que o suspeito estava, os policiais encontraram dois pés de maconha. Foram apreendidos ainda 29.5 gramas de maconha, uma porção de crack, uma balança de precisão, um canivete usado para cortar a droga, um aparelho celular sem nota fiscal e R$ 616 em cédulas oriundas da venda do entorpecente.

Foi dada voz de prisão ao jovem e ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.