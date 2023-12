Força Tática recupera moto furtada durante rondas pela região invadida na saída para Brasilândia

A Força Tática da Polícia Militar recuperou uma moto Honda CB300, produto de furto que estaria abandonada em uma construção abandonada na noite desta segunda-feira (4) na rua Bem-Te-Vi, no bairro Jardim das Flores (Invasão do Guanabara), em Três Lagoas.

Por volta de 23:45 os militares da Força Tática realizavam rondas pela região do bairro Guanabara, quando avistaram a moto em uma obra abandonada. Ao verificarem a motocicleta CB300, descobriram que a placa era pertencente a outro veículo, uma CG Titan da cidade de Birigui SP.

Depois de conseguirem checar a numeração do Chassi da moto, foi constatado que a moto teria sido furtada no dia 30 de novembro, na frente da residência da vítima no bairro Nova Três Lagoas, região sul de Três Lagoas. A moto foi levada para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).