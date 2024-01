Força Tática recupera moto furtada durante rondas pelo Jardim das Violetas em Três Lagoas

Policiais militares da Força Tática do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram uma moto, na quinta-feira (4), que havia sido furtada e abandonada na rua Sergio Roberto, próximo ao cruzamento com a rua do Escultor, no bairro Jardim das Violetas, região Sul de Três Lagoas.

Durante rondas ostensivas pelo bairro, os policiais notaram uma moto estacionada na rua, o que despertou suspeitas. Decidiram então realizar uma verificação na moto, e ao consultar o banco de dados, constataram o registro de furto. A moto foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Não foram encontrados suspeitos nas proximidades da moto. Um inquérito policial será instaurado para investigar o furto e identificar o responsável pelo crime. Para colaborar com as investigações, denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 190 da Polícia Militar ou pelo número (67) 3524 3224 da 3ª Delegacia de Polícia Civil.