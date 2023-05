Força Tática recupera objetos eletrônicos furtados na Vila Verde

Força Tática do 2°Batalhão de Polícia Militar recuperou vários objetos eletrônicos furtados de uma residência, na Vila Verde, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, o proprietário acionou a PM relatando que sua residência havia sido furtada no momento em que estava dormindo.

Foram levados do local uma TV de 40 polegadas, dois tabletes, um smartphone e três fones de ouvido.

Através do sistema de rastreamento do celular que os policiais conseguiram localizar o autor e os itens furtado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local o suspeito de cometer o furto, confirmou o crime e que teria realizado a troca de alguns produtos por droga, durante a abordagem outra pessoa compareceu no local com restantes dos itens alegando que mandaram devolver.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).