Vítima de roubo é socorrida na rodoviária após ser atingida por pauladas

Um homem, de 40 anos, foi socorrido pela Força Tática do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) após ter sido roubado e agredido, na região da rodoviária, em Três Lagoas. O fato ocorreu no sábado (7).

De acordo com as informações policiais, uma equipe da Força Tática foi acionada para atender a ocorrência, pois havia um home caído com indicações de ter sido esfaqueado. Quando os policiais chegaram no local, descobriu que a vítima estava desorientada por ter sido atingido com golpes de pauladas.

Ainda de acordo com o registro policial, o segurança da rodoviária informou que presenciou o momento em que homem chegou correndo, dizendo ter sido assaltado e espancado, e pedindo por socorro.

A vítima relatou para os policiais que os ladrões roubaram R$ 300, porém não sobe relatar as características dos autores.

Diante dos fatos, os policiais conduziram a vítima até o Hospital Auxiliadora, onde uma equipe médica, tomou os procedimentos padrões havendo suspeitas de traumatismo craniano.