Formulário online será disponibilizado para sugestões de ações na LOA 2024

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), em parceria com a Secretaria de Governo e Políticas Públicas (Segov), através do Programa de Metas, realizará três audiências públicas para discussão e coleta de sugestões para priorizar as ações a serem inseridas no orçamento do próximo ano, e uma audiência pública para apresentação dos resultados coletados e finalização da Proposta do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024.

A partir do dia 14 deste mês, o site oficial da prefeitura irá disponibilizar para toda a população o formulário online para o cidadão contribuir com sugestões, elencando quais as ações são mais importantes para serem priorizadas pela administração municipal.

O processo participativo instituído pela gestão do prefeito Angelo Guerreiro é uma metodologia, que tem por objetivo inserir a população no processo de planejamento e priorização das ações nos serviços e investimentos que serão realizados em 2024 em prol da população.

Dessa forma, a atual administração valoriza a opinião da comunidade, prezando para que o povo tenha vez e voz em sua gestão e indique quais os pontos que precisam ser melhorados em seus bairros, regiões e distritos.

O formulário ficará disponível até o dia 31 de agosto, e a população deve estar atenta as datas.

Cronograma para população participar:

14 a 31 de agosto – período em que a pesquisa estará disponível no site

22 de agosto: 19h – Palestra e captação de sugestões – local: Câmara de Vereadores

23 de agosto: 19h – Palestra e captação de sugestões – local: Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (rua Wilson Carvalho Viana, número 519, bairro Vila Nova).

24 de agosto: 19h – Palestra e captações de sugestões - local: auditório da Faculdade Aems (avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2750, bairro Distrito Industrial).

Finalizando dia 20 de setembro as 19h com audiência pública na Câmara Municipal para apresentação da proposta orçamentária.