Fórum de Três Lagoas mantém expediente durante as partidas da seleção na Copa Feminina

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul infornou que o expediente forense em todas as comarcas do Estado não sofrerá alteração decorrente da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminina de 2023. Isso porque os órgãos públicos estaduais e municipais alteraram a jornada de trabalho quando a seleção brasileira entrar em campo. Dessa forma o Fórum de Três Lagoas mantém o expediente, durante as partidas.

O TJMS aponta que existe uma demanda populacional intensa pela prestação jurisdicional e que foi fortemente afetada durante dois anos em consequência da pandemia da Covid-19. A seleção vai a campo no próximo sábado (29), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar a França, no Estádio de Brisbane, na Austrália, e também na quarta-feira (2 de agosto).