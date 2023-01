Fórum eleitoral de Três Lagoas tem horário diferenciado em janeiro

Os Cartórios Eleitorais e a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retomaram as atividades, nesta segunda-feira (9). No entanto, conforme Portaria 218/2022 TRE/PRE/DG/GABDG, durante o período de 9 a 31 de janeiro, o horário de atendimento ao público será diferenciado. O expediente inicia às 12h e segue até às 17h.

A jornada é válida para as unidades do estado, incluindo, os cartórios de Três Lagoas, sendo a 51ª e 9ª Zonas Eleitorais. Já no mês de fevereiro, segundo o TRE-MS, o atendimento ao público será retomado normalmente no período da manhã e no período da tarde.