Fraternidade Espírita José Xavier promove espetáculo "O Mágico de Oz"

A Fraternidade Espírita José Xavier, de Três Lagoas, irá promover o espetáculo "O Mágico de Oz", no dia 21 de abril, às 15h, no salão de eventos da instituição, localizada na Rua Generoso Siqueira, esquina com a Rua Zuleide Perez Tabox, no bairro Vila Nova. A apresentação ficará por conta da Companhia de Teatro Arte Boa Nova, de Campo Grande, que atua há mais de 30 anos em shows e espetáculos.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40, o individual. Os interessados também podem adquirir o "pacote família", com quatro ingressos, pelo valor de R$ 120. Os convites podem ser retirados presencialmente na instituição, ou mediante pedido de entrega, que pode ser feito através do telefone (67) 99687-6530, e falar com Neuza do Carmo, responsável pela coordenação artística do evento.

Segundo Neuza, o valor será revertido para obras sociais da instituição. "Nós temos diversos trabalhos, tanto assistenciais, como 'Campanha do Kilo', sopa e lar dos idosos. Mas, temos também o trabalho com os jovens. E a gente utiliza essas verbas com cultura, educação e assistência social para eles."

Enredo

O espetáculo "O Mágico de Oz" conta a história de Dorothy, uma jovem sonhadora que atravessa um portal para um mundo encantado. Lá, ela conhece três amigos: um boneco de lata que sonha em ter um coração, um espantalho que quer ter um cérebro, e um leão que deseja se tornar mais corajoso. Os quatro embarcam em uma aventura intrigante, cheia de mistérios e perigos. A classificação indicativa é livre para todos os públicos.

