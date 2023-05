Frente fria avança e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A frente fria consegue romper a massa de ar quente e seco e tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Terça-feira (9), será de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do tempo e do Clima), a mudança climática é devido ao avanço de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec, podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, em alguns pontos, até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Três Lagoas, os termômetros registraram a mínima de 20°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.