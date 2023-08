Frente fria chegará em Três Lagoas no fim de semana após calor intenso

A partir desta quarta-feira (23), Três Lagoas e todo o Mato Grosso do Sul estão sob a influência de um clima de Verão, em pleno Inverno. Os termômetros podem alcançar até 38°C, com sensação térmica de 40°C.

Essa mudança repentina é atribuída a um corredor de ar quente nas camadas inferiores da atmosfera, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno "El Niño" é apontado como o responsável por essas temperaturas elevadas para os meses de agosto e setembro.

Em Três Lagoas, a expectativa é de que a temperatura máxima ultrapasse os 36°C. No entanto, essa onda de calor será seguida por um declínio no próximo fim de semana, com a chegada de uma nova frente fria vinda do sul do país. A cidade poderá registrar mínima de 15°C.

Confira a reportagem abaixo: