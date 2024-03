Frente fria espanta o calorão e tem previsão de chuva para Três Lagoas

Sob a influência de uma frente fria, a sexta-feira (22), enfrenta mudanças climáticas, com céu nublado e previsão de chuva com risco para temporais a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico, emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), prevê para os próximos dias aumento de nebulosidade e queda acentuada dos termômetros.

Continue Lendo...

A chegada dessa frente fria traz consigo ainda a possibilidade de chuvas, variando de fraca a moderada, com potencial para precipitações mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa instabilidade é resultado direto da atuação da frente fria, que favorece a formação de nuvens e ocorrência de chuvas em toda a região.

O alerta fica por conta das chuvas mais acentuadas com rajadas de vento que pode chegar aos 50km/h.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 29°C.