Frente fria se aproxima e tem mudanças no tempo em Três Lagoas

Quarta-feira (05), será marcada por mudança no tempo com a chegada de uma frente fria, pela manhã haverá aumento de nuvens e pancada de chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quarta-feira deve ser marcada pelo avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecem a formação de instabilidades no estado do Mato Grosso do Sul.

Chuvas de intensidade fraca a moderada estão previstas para o Estado. Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas.

Em Três Lagoas a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.