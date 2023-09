Frente fria traz alívio em MS, mas Três Lagoas ainda sofre com o calorão

A quarta-feira (27) ainda será de muito calor em Três Lagoas. A previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é de queda das temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à quebra do bloqueio atmosférico, que favorece o avanço de uma frente fria oceânica.

Mas essa frente fria não atinge a costa Leste do Estado, e Três Lagoas tem a previsão de temperaturas máxima passando dos 38°C.