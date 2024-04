Frigorífico oferece 67 vagas de emprego em Bataguassu

O frigorífico Marfrig anuncia 67 vagas de emprego na unidade de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para as funções de auxiliar operacional, operador de caldeira, lombador, refilador, desossador e faqueiro. Há vagas para pessoas com deficiência.

As inscrições estão abertas e terminam em 20 de abril. Para participar do processo de seleção, os interessados devem deixar currículo no endereço rodovia BR 267, Km 35, Zona Rural, Bataguassu.

Continue Lendo...

Os candidatos selecionados contarão com os seguintes benefícios: refeitório no local, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e seguro de vida.

* Com informações da assessoria da Marfrig