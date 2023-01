Frota atinge 94 mil veículos e gera reflexo em acidentes

Três Lagoas ganhou, em média, quatro veículos por dia nas ruas. Não é difícil perceber que a quantidade de carros, motos, caminhões, por exemplo, está bem maior. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) emplacou 1.238 novos veículos em 2022 e, com isso, o município chega a uma de frota 94.174, a terceira maior de Mato Grosso do Sul. Fica atrás de Campo Grande e Dourados.

Os números garantem reflexo direto em aumento de acidentes e infrações. Além disso, problemas são gerados na estrutura viária, que passa constantemente por adequações. Os riscos no trânsito são diários, tanto que resultaram em 5.116 multas no ano anterior, mais de 200 acidentes e nove mortes. No “Raio X” do atual cenário já há registro de vítima fatal na primeira semana de 2023. Uma jovem, de 22 anos, perdeu a vida após atingir um caminhão, em um cruzamento, na área central. Nayara Vilalba pilotava uma moto e seguia para o trabalho quando freou, escorregou e foi parar embaixo do veículo.

PONTOS CRÍTICOS

Alguns problemas são apontados para o tráfego intenso na cidade. Além da falta de educação de alguns motoristas. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Thomé, reforça que a cidade está bem sinalizada, mas admite que ainda há deficiência em diversos pontos. “A cidade cresceu, expandiu, mas estamos instalando novos semáforos em locais de fluxo, em cruzamentos, ruas, avenidas da área central. Percebemos, por exemplo, que aumento do tráfego na avenida Filinto Muller, que liga o Centro à região do shopping, do balneário. Assim, como aumentou os acidentes também. Este é um trecho que estamos reforçando a sinalização, por exemplo. Estamos substituindo placas de sinalização antigas”, destacou.

De acordo com o diretor, estão previstos semáforos na avenida Rosário Congro, com a avenida Padre João Tomes e outra na entrada do bairro Vila Piloto, na avenida Ponta Porã.