Frota de Três Lagoas chega a 103 mil veículos e trânsito terá radares

A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, por exemplo, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS). Em 2015 chegou a 75.235 e, agora, em 2024, já são 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com o IBGE, Três Lagoas, tem 132 mil moradores.

O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. Para o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, é preciso levar em consideração ainda a frota flutuante que trafega em Três Lagoas, que são os veículos não cadastrados no Detran/MS. Thomé estima que, com essa frota flutuante, o município chegue a 110 mil veículos circulando pelas ruas da cidade. “É bastante, um dos municípios com uma das maiores médias de veículos”, destacou.

O aumento da frota de veículos tem refletido no número de infrações e acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. Na tentativa de reduzir esses índices, o Departamento Municipal de Trânsito tem investido em mais sinalizações, inclusive autorizou o Detran/MS a instalar nove radares na cidade. Além desses equipamentos, mais semáforos serão instalados em pontos de conflitos viários. “Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir. A cidade tem um fluxo de veículos muito grande, por isso dos investimentos nessa área”, disse Thomé.

Velocidade

Os radares estão sendo instalados em vias com maior número de infrações no trânsito. Além disso, as ruas com velocidade de 60 km/h, que estão recebendo os radares, terão a velocidade reduzida para 40km/h em toda a extensão, como as avenidas Capitão Olyntho Manicini e Rosário Congro, assim como aquelas que estão recebendo os equipamentos.

Locais

Os radares serão instalados nos seguintes locais:

• Avenida Custódio Andries, próximo ao Estádio da Adem.

• Avenida Rosário Congro, na baixada Alvorada, próximo ao Detran.

• Rua Maria Guilhermina Esteves, próximo Banda Marcial.

• Rua Elvírio Mário Mancini, próximo a Abra Reforce e outro próximo ao Fórum.

• Rua Aldair Rosa Oliveira, perto do campo de futebol.

• Avenida Cap. Olyntho Mancini, perto da Clínica da Mulher.

• Rua Egídio Thomé, nas proximidades da Cargill

• Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário Municipal.