Frota de veículos reflete em acidentes e imprudência no trânsito

Em 2022, O Departamento Estadual de Trânsito, Detran MS, emplacou 1.238 novos veículos em Três Lagoas. A frota em Três Lagoas chegou a 94.174 veículos, a terceira maior frota de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da Capital Campo Grande e Dourados. O número de veículos reflete na quantidade de habitante por município. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do Estado, ficando atrás também da capital e Dourados em número de moradores.

Mas transitar pelas ruas da cidade com tantos veículos requer muita atenção e cuidado. Nem sempre os motoristas respeitam as sinalizações e o resultado, são inúmeros acidentes registrados no município.

