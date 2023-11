Funcionária de escola pública beija aluno em festa privada e caso vai parar na delegacia

Um caso de importunação sexual, onde um estudante, de 13 anos, teria sido beijado na boca por uma funcionária da rede estadual de ensino foi registrado nesta segunda-feira (20) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência que a mãe do menino, teria sido chamada no colégio que fica no bairro São Jorge, onde o diretor a teria comunicado que uma das funcionárias da cantina da escola, teria dado um beijo na boca do menino durante um churrasco que teria ocorrido no mês de outubro, na arena Mix.

Segundo o diretor do colégio após o caso ter ganhando publicidade entre os funcionários da escola, o garoto teria sido chamado na direção e confirmado o ocorrido. A mãe do garoto teria sido chamada, esclarecida sobre os fatos e orientada pelo diretor a tomar a decisão que achasse justa.

Logo em seguida da conversa com o diretor do colégio estadual, a mulher foi até a Depac, onde relatou o fato e manifestou o desejo em registrar o boletim de ocorrência por importunação sexual, contra a colaboradora do colégio.

Após nossa equipe de jornalismo ter acesso ao boletim de ocorrência, foi feito o contato com a coordenadora regional de ensino do estado Marizete Baze, a qual não quis gravar entrevista, mas ressaltou que na época o fato foi debatido entre a mãe do menino, a profissional da cantina e o diretor do colégio, onde devido o caso ter ocorrido fora das dependências da escola e se tratar de algo privado, foi orientado que as partes procurassem a justiça para de fato ser averiguado a suposta importunação sexual.