Funcionária do Centro POP registra boletim de ocorrência após ter os quatro pneus do carro cortados

Um caso de dano foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após uma mulher, de 43 anos, ter os quatro pneus do veículo cortados por uma pessoa não identificada. A situação ocorreu na manhã de segunda-feira (4), em frente ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), localizado na rua Protásio Garcia Leal, no bairro Vila Terezinha, em Três Lagoas.

Segundo relato da vítima, ao sair para almoçar durante o expediente de trabalho, notou que os pneus do carro dela haviam sido cortados. Ela procurou a 3ª Delegacia e registrou um boletim de ocorrência, iniciando-se uma investigação sobre o caso.

O Centro POP é conhecido por ser um ponto de abrigo e acolhimento para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. No entanto, devido ao uso de substâncias ilícitas e lícitas por alguns dos acolhidos nas proximidades do local, frequentemente ocorrem tumultos na portaria. Além disso, o uso dessas substâncias não é permitido nas dependências do Centro POP, o que gera revolta por parte de alguns usuários.

A proibição do uso de drogas e a restrição de entrada de objetos cortantes ou perfurantes, muitas vezes resultam em ocorrências de perturbação da tranquilidade e até mesmo ameaças aos funcionários do local. A Polícia Militar é frequentemente chamada para intervir nessas situações.