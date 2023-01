Funcionárias agredidas por ladrões relatam momentos de terror durante assalto em joalheria

O cenário é de terror, na joalheria assaltada, que fica na rua Paranaíba, no Centro de Três Lagoas. O roubo ocorreu na tarde de quarta-feira (24), em plena luz do dia, e a equipe de reportagem da TVC conseguiu, com exclusividade, entrar no local e conversar com as funcionárias que ficaram como reféns de dois ladrões. Duas vírimas, inclusive, foram agredidas pelos bandidos. Uma delas levou uma coronhada na cabeça ao tentar fugir da joalheria e pedir socorro. A outra levou um tapa na cara durante ameaças de morte.

Os criminosos estavam armados e amarraram os funcionários enquanto tentavam saquear o estabelecimento. "Eles ficavam o tempo todo mandando a gente calar a boca, porque eles queriam roubar e diziam que poderíamos nos matar. Eu tentei correr do lugar onde eu estava, mas acabei dando de cara com o outro assaltante na frente. Foi na hora que ele me puxou e me deu uma coronhada na cabeça", relatou a vítima. O sangue por conta do ferido ficou espalhado na sala para onde ela foi levada e amarrada.

Os bandidos levaram relógios, pulseira, jóias, anéis, mercadoria em ouro e prata. O proprietário informou que o prejuízo é muito alto, porém, ainda não se sabe ao certo o valor. Os ladrões exigiram a abertura do cofre, que fica na loja, e que estava com dinheiro e jóias. Os ladrões saíram do local a pé, carregando sacolas com os produtos roubados. Um deles não usava máscara e, o outro, deixou cair notas de dinheiro na rua durante a fuga.

Confira a entrevista abaixo: