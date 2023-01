Fundação de Cultura abre inscrições para projetos; saiba como participar

Se você quer tirar o seu projeto cultural do papel em 2023 a hora é essa. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está com edital aberto do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul – FIC/MS – 2022, que abre inscrições para apresentação de projetos culturais até dia 17 de fevereiro.

Este edital visa contemplar a produção cultural sul-mato-grossense, fomentando a criação e a difusão da produção artística em sua diversidade de manifestações, com prioridade para a formação e a circulação de bens culturais por todas as regiões do Estado de Mato Grosso do Sul, como forma de ampliar o acesso à formação de novos públicos e garantir o pleno exercício dos direitos culturais. O valor dos recursos será de R$ 8 milhões.

Segundo o presidente da FCMS, Gustavo de Arruda Castelo, “o lançamento do Edital do FIC é uma mostra das ações desse governo em prol da cultura do nosso estado, o segundo ano consecutivo com o dobro de recursos, assim será possível financiar um maior número de projetos culturais que tanto beneficiam artistas e toda a população de MS.”

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem concorrer ao certame pessoas físicas, com efetiva atuação na área cultural (artistas, produtores culturais, técnicos da área cultural, etc.) e pessoas jurídicas de direito público ou privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos. O valor total dos recursos será dividido em duas linhas de apoio:

_R$ 6.400.000,00 – pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado de natureza cultural sem fins lucrativos;

_R$ 1.600.000,00 – pessoas jurídicas de direito público, ou seja, prefeituras ou órgãos municipais de cultura do Estado de Mato Grosso do Sul.

O valor máximo por projeto será de R$ 250 mil. Os projetos deverão ser encaminhados ao FIC/MS por via postal, carta com aviso de recebimento (AR) ou por sedex, com aviso de recebimento (AR). As inscrições devem ser apresentadas em formulário padrão, conforme modelo estabelecido pela FCMS-FIC/MS e disponível no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Serão contemplados projetos nas áreas de Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo, Ópera); Artes Visuais (Plásticas, Gráficas, Fotografia, Mídias Digitais, Assemblage, Grafite, Video Arte, Desenho, Escultura, Colagem, Pintura, Instalação; Gravura: Litogravura, Xilogravura, Gravura em Metal e Congêneres), Design E Moda; Audiovisual; Artesanato; Livro, Leitura, Escrita, Literatura; Música; Patrimônio Cultural; Museus, Arquivo; Cultura Popular Tradicional, Contemporânea e de Rua; Capoeira; Gastronomia e Projetos de qualquer área cultural deste edital para aquisição de bem permanente e locação de espaço.

Outras informações podem ser obtidas no edital, no endereço eletrônico https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/fundacao-de-cultura-lanca-edital-do-fundo-de-investimentos-culturais-2022/ ou pelo telefone (67) 3316-9325.