Fundo inovador investe na recuperação de terras degradadas

Uma nova oportunidade de investimento em Mato Grosso do Sul promete gerar ganhos expressivos a partir da recuperação, melhoria e beneficiamento de terras degradadas.

O fundo de investimento Oriz Partners, apresentado na quinta-feira (22) em Campo Grande, já possui duas fazendas no estado e abrirá a compra de cotas no próximo mês.

O fundo se diferencia por ser o primeiro no Brasil a comprar e vender terras no mercado financeiro, focando no lucro imobiliário. O fundo inicia em sua primeira oferta com um patrimônio líquido já captado ao redor de R$ 250 milhões, devendo chegar a R$ 600 milhões ao fim do 1º trimestre de 2024. A expectativa dos executivos é que o fundo chegue a R$ 2 bilhões até o final do ano.

O sucesso do modelo se baseia na experiência de mais de 10 anos do investidor âncora Wagner Marcelo Monteiro Borges, que já consolidou diversas operações na região do Pantanal. A seleção das áreas é feita pelo consultor técnico Fabiano Matas, especialista em identificar oportunidades de negócio no mercado imobiliário rural.

Ao longo dos últimos anos, a parceria entre Wagner e Fabiano resultou em 76 contratos e mais de 600 mil hectares negociados. O fundo já conta com três áreas, duas em Mato Grosso do Sul e uma no Mato Grosso. Uma delas é a Fazenda Santa Terezinha, no Pantanal de Aquidauana, uma propriedade centenária que está sendo revitalizada.

“O critério que a gente usa é a oportunidade de negócio, a gente já faz isso há 13 anos. A gente não tem nenhuma discriminação em relação a nenhum tipo de área”, afirmou Matas.