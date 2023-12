Funerária de Mato Grosso procura por familiares de três-lagoense

Procura-se familiares de Claudionor Francisco de Souza, 75 anos, filho de Ermínio Francisco de Souza e Ana Francisca de Souza e que tem familiares em Três Lagoas e atualmente estaria morando em São José do Rio Claro em Mato Grosso.



Após várias tentativas de entrar em contato com conhecidos da cidade de São José do Rio Claro, em Mato Grosso e não localizarem por algum conhecido, funcionários da funerária Santa Clara, da cidade de São José do Rio Claro, em Mato Grosso, entraram em contato com a nossa reportagem para tentar localizado familiares de Claudionor que seria natural de Três Lagoas, onde teria deixado parentes, mas que atualmente vivia naquele estado.

Segundo a funcionária, Cláudio teria falecido de causas naturais e a empresa que era contratada por Claudionor em vida, por plano funerário, está a procura dos familiares para poder dar prosseguimento nos tramites de transladado.



Caso algum familiar reconheça Claudionor Francisco de Souza, favor ligar (66) 9 9632 7297 e falar com Vadimilsom.