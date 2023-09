Funtrab ressalta a necessidade de atualização do cadastro

Quem é cadastrado na Funtrab e busca uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, precisa manter os dados de contato atualizados. A recomendação é para todos os candidatos que fizeram cadastro na Fundação há mais de três meses.

Um dos principais desafios da equipe da Funtrab hoje, é localizar o candidato, pois os telefones ou e-mails encontram-se desatualizados. A atualização é necessária também porque o candidato, por vezes, agrega cursos e experiências na vida profissional e não atualiza junto ao banco de dados do Sistema SINE e pode perder a oportunidade de emprego que tanto quer e precisa. E fazer alguns pequenos ajustes em seu currículo – o tipo de ajuste (que leva apenas alguns minutos para ser concluído) e pode ter um impacto no momento da convocação.

O diretor-presidente Ademar Silva Júnior explica que a desatualização de cadastro tem sido preocupante, prejudicando a empregabilidade de quem realmente precisa de emprego. “Diante da economia pujante de nosso estado, dadas as ações de governo, a nossa média diária em Campo Grande é acima de 1.500 vagas e no estado, acima de 4.700. Muitas não exigem experiência. Mas quando tentamos contactar com os candidatos que o sistema SINE nos traz, não localizamos. Sendo assim, saem prejudicados tanto o candidato que necessita do trabalho, quanto o empregador que necessita do funcionário”, ressalta Ademar Júnior.

Continue Lendo...

Todos os serviços da Funtrab são gratuitos, entre eles, intermediação de mão de obra, entrada no Seguro-Desemprego e informações sobre Carteira de Trabalho Digital. Em Três Lagoas, os candidatos podem comparecer na Casa do Trabalhador, na rua Dr. Munir Thomé, número 86, Centro. É necessário realizar o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata + para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. É preciso estar munido de RG, CPF e Carteira de Trabalho.