Furto de cabos elétricos no trailer do Castramóvel paralisa atendimentos no Paranapungá

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que os atendimentos da 58ª etapa do Castramóvel, que acontece no Bairro Paranapungá estão paralisados e retornarão em breve em novo local.

O motivo da paralisação foi um furto ocorrido na noite de quarta-feira (8), da fiação do trailer, impossibilitando assim a sequência dos atendimentos ofertados a população três-lagoense.

A SMS através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), responsável pelo Castramóvel já tomou as providências cabíveis e verifica agora a logística de um novo local no mesmo bairro para prosseguir os atendimentos.

O Castramóvel estava desde o dia 23 de outubro instalado na sede da União Três-lagoense das Associações de Moradores (Utam) onde iria estender o atendimento, devido à alta demanda do local.