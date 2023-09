Alunos ficam sem aula após furto de fiação elétrica na Escola João Ponce em Três Lagoas

A Escola Estadual João Ponce de Arruda, que fica localizada no bairro Santa Rita, em Três Lagoas, está sem energia. O motivo do período sem aulas é a falta de energia elétrica em decorrência do furto da fiação elétrica da escola.

Após um feriado prolongado, alunos e funcionários tiveram uma surpresa ao retornarem as atividades escolares, na manhã desta segunda-feira (11), quando deram conta que a escola estava fecha e sem energia. O crime teria acontecido, na noite deste domingo (11).

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com testemunhas, após chegar no portal central da escola, os funcionários e alunos perceberam que havia sinais de violão e avisaram a diretora do colégio, que após chegar ao local constatou o furto de vários cabos elétricos.

Segundo as primeiras apurações, os suspeitos desarmaram o transformador e cortaram os cabos que alimentavam os aparelhos de ar-condicionado e os fios que distribuíam energia para iluminação e tomadas do colégio.

De acordo com a diretora da Escola João Ponce, Carmem Eliana Garcia, o crime teria ocorrido, provavelmente, já havia marcas recentes no chão por onde os cabos foram arrastados. “A hipótese mais provável é de que o suspeito tenha pulado o muro e quebrado o cadeado do portão dos fundos, onde teve acesso até o padrão de energia utilizando um carro”, explicou a diretora Carmem.

A direção da escola tenta mensurar o tamanho do prejuízo financeiro e emocional, já que as expectativas dos alunos para retornarem as aulas são grandes.

Um eletricista foi chamado para avaliar o tamanho do estrago, devido os cabos, que foram furtados, serem de bitolas largas, a reposição não pode ser feita de forma emergencial, pois deve ser feito todo um processo de registro da ocorrência e, se necessário, a abertura de um processo licitatório de emergência para a aquisição e prestação de serviço na instalação dos novos cabos.

Ainda no portão, muitos pais e alunos voltaram cabisbaixos ao serem informados por funcionários do colégio sobre o cancelamento das aulas. Segundo a diretora, não é possível estimar uma data para o retorno das aulas, devido ser necessário levantar todo material a ser reposto, o tempo para a substituição de todo material danificado e a reinstalação dos cabos subtraídos.

Em menos de 30 dias, esse é o segundo furto de cabeamentos de energia em padrões de distribuição de alta tensão. Há duas semanas, um furto de cabos de energia no padrão do Sindicato Rural de Três Lagoas, foi registrado após um homem, usando um carro, invadir, arrombar e furtar os cabos elétricos de alta tensão do lugar.