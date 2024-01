Militares são presos por tentativa de furto de veículo oficial do Exército de Três Lagoas

Pelo menos quatro pessoas foram presas por envolvimento em uma tentativa de furto ao 3° Batalhão de Artilharia Antiaérea, do Exército Brasileiro, em Três Lagoas. O fato ocorreu na noite de sábado (20), quando um veículo Agrale Marruá foi furtado de dentro do Batalhão e abandonado 50 metros depois. De acordo com informações apuradas pelo JPNews, os presos seriam militares, que tentaram ocultar um possível dano ao veículo furtado, durante uso em expediente.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Comando Militar do Oeste (CMO) confirmou o crime e informou que um Plano de Defesa foi acionado e as ações da guarnição de serviço fizeram com que o autor tentasse fugir rompendo a cerca do quartel. "Na sequência a viatura foi recuperada, frustrando a tentativa de furto. Um Inquérito Policial Militar será instaurado para apurar a autoria e circunstâncias que envolveram o fato", consta trecho da nota. A assessoria de imprensa do CMO não confirmou se há militares detidos.

No entanto, o caso ganhou repercussão por se tratar de uma área de alta segurança. No momento do registro dos fatos, nenhum militar do Exército quis falar sobre o ocorrido. A equipe de reportagem obteve, com exclusividade, um áudio que supostamente seria de um militar detido por envolvimento na ação. Durante a conversa, o jovem dá a entender que o crime teria sido planejado por três soldados recrutas (carreira inicial). Ele conta que os militares estavam em expediente quando bateram a pick-up, usada no transporte da tropa e de cargas referentes ao serviço militar, e temerosos com as consequências, teriam planejado o "falso furto". O objetivo, segundo o jovem no áudio, era apagar os vestígios do acidente e evitar possíveis punições militares.

Ainda, conforme informações obtidas pelo JPNews, quem teria retirado o veículo oficial do Batalhão sabia onde a chave estava guardada. Além disso, a pessoa também sabia o posicionamento das câmeras de monitoramento de segurança e teria alterado cada uma delas, de forma que não fosse possível registrar a ação criminosa. Curiosamente, o suspeito dirigiu a pick-up até os fundos do Batalhão do Exército e supostamente de forma intencional derrubou o alambrado que dá acesso à rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova, como uma tentativa de fuga. Porém, a ação foi frustrada devido à barra de direção atingir a base que segurava o pilar do alambrado. Dessa forma, o veículo parou a 50 metros da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, após subir em uma calçada e colidir contra uma lixeira e uma árvore.