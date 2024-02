Furtos de fiação de cobre geram prejuízos para os três-lagoenses

Três Lagoas tem enfrentando uma onda de furtos dos mais variados tipos de produtos. Em menos de dois meses deste ano, foram mais de 240 ocorrências desse tipo de crime na cidade e muitos deles, furtos de fiação de cobre.

O assunto chegou a ser pauta de discussão na Câmara Municipal e foi motivado por um ofício encaminhado pelo Lions Club de Três Lagoas, que foi alvo de furto. Os dois prédios da entidade na cidade tiveram a fiação de cobre furtada, causando transtornos e prejuízos enormes para o Lions, que desenvolve trabalho social, sempre ajudando os menos favorecidos.

Diante dessa onda de furtos de fio de cobre, o presidente do Lions, Luiz Eduardo Santos, enviou um ofício para a Câmara, pedindo apoio no combate a esse tipo de crime.

“Somos membro da sociedade, e temos recebido inúmeras reclamações de pessoas que saem para trabalhar e quando chegam em suas casas, se deparam com toda a fiação cortada e furtada, sem ter a dignidade de dormir com ventilador ou ar-condicionado ligado. O Lions também que trabalha em prol do próximo também foi alvo de furtos”, comentou o presidente da entidade.

Luiz Eduardo, além de presidente do Lions, é policial militar aposentado, e diz que é preciso identificar e ter mais fiscalizações nos estabelecimentos que compram esse tipo de material. Para ele, se tem furtos é porque têm pessoas comprando.

Três Lagoas já dispõe de uma lei municipal, sancionada e, em vigor desde 2021, que determina a proibição da comercialização desses materiais sem origem ou comprovação de destino. A lei determina que toda e qualquer pessoa física e jurídica que trabalhe com estes itens devem exigir a comprovação de origem do material, inclusive, cabos, fios, baterias e etc. O objetivo da lei, de autoria do Executivo, foi o de, justamente reduzir os crimes de furto e roubo de fiação e materiais elétricos no município e dar suporte às fiscalizações nos locais de compra e venda desses produtos.

Na Câmara Municipal o assunto foi abordado pelo vereador Issam Fares Júnior, que é membro do Lions clube. Conforme o parlamentar, a lei já existe, o que precisa é buscar uma alternativa para esse problema. “A parte legal já está feita, que é a lei, agora o que precisa é verificar com os órgãos de segurança pública o que dá para ser feito para evitar esses furtos”, destacou.

