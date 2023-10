Futuro da sustentabilidade em MS é discutido em CG

Pensando no futuro e provocando reflexões e dicussões aprofundadas sobre sustentabilidade, o Grupo RCN de Comunicação promoveu na quarta-feira (24) o 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, no auditório do Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo. O fórum reuniu especialistas, líderes de pensamento e profissionais de destaque para discutir os desafios e oportunidades da sustentabilidade no Brasil e no mundo. O time de palestrantes foi formado pelo colunista da Rádio CBN e consultor em Governança Colaborativa e Sustentabilidade, Silvio Barros; o presidente do Pacto Global Brasil, da Organização das Nações Unidas (ONU), Carlos Pereira; a jornalista e mestre em Gestão Ambiental, Rosana Jatobá; o presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais (Amec), Fábio Coelho; e o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

O evento contou com palestras e debates sobre temas como mudanças climáticas, poluição, perda de biodiversidade, ESG e carne cultivada. Os palestrantes destacaram a urgência de ações para garantir um futuro sustentável para o planeta e para as empresas.

Antes dos debates, os palestrantes conheceram as espécies que vivem no aquário do Bioparque Pantanal. “Essa aqui é a minha apresentação de número 137, mas em nenhuma destas eu tive a oportunidade de falar em um local tão bonito e em uma cidade que me impressionou tanto. É a primeira vez que estou em Campo Grande e já estou apaixonado”, comentou Fábio Coelho, antes de iniciar sua palestra.

Continue Lendo...

O público superou as expectativas e 300 pessoas ocuparam todos os assentos do auditório do Bioparque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro a falar foi Silvio Barros. Provocando o público, Barros apresentou um panorama das tendências globais de sustentabilidade e seus impactos no setor privado e público. O consultor destacou a importância de se entender o contexto atual para que as empresas e o governo possam se preparar para os desafios futuros. Ele citou o exemplo da Líbia, que foi devastada por uma enchente no deserto do Saara, como um alerta para os efeitos das mudanças climáticas. “O mundo está sofrendo calamidades terríveis [...] E, se a gente não se ajustar com as tendências do mundo, nós vamos ficar inviabilizados, nós não vamos ser competitivos”, alertou Barros.

Em seguida, Rosana Jatobá destacou a situação emergencial do planeta. A jornalista desmistificou o conceito do ESG para os empresários convidados, enfatizando que esse novo modo de pensar não é somente para as grandes empresas.

“É preciso arregaçar as mangas”, afirmou a apresentadora do CBN Sustentabilidade sobre mudança no modelo empresarial de acordo com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, propostas pelo ESG.

A maior difusão da sustentabilidade levou Fábio Coelho a uma visão mais detalhada sobre o mercado financeiro diante do ESG, como conceito que vem crescendo, mas que ainda é visto com certa desconfiança por alguns. Coelho explicou que o mercado de capitais hoje é formado por três grupos. “O primeiro diz respeito àqueles que de certa forma já estão convencidos dessa geração, são os ditos convertidos, são aqueles que já fazem os chamados investimentos em par. A gente tem um segundo grupo, que são as pessoas que não estão convencidas assim, aquele grupo de pessoas, empresas e investidores que só vão efetivamente começar a se mexer quando a regulação começar a empurrar isso, E tem o terceiro grupo, pragmático, ele não está tão convencido assim sobre a importância da agenda de sustentabilidade, mas ele está se mexendo por um motivo muito prático, que é o que os clientes estão pedindo”, afirmou.

Já Carlo Pereira, presidente do Pacto Global das Nações Unidas (ONU) destacou que é preciso e possível mudar o cenário mundial dos problemas ambientais e sociais e que a humanidade “não tem planeta B”, por isso é importante apostar na regeneração da Terra. ”Como humanidade, nós temos condições de reverter essas questões. E acredito que a gente consiga reverter a mudança climática”, destacou.

Já o governador Eduardo Riedel elogiou muito o encontro de ideias. “Foi muito bom ter ouvido os outros palestrantes do Fórum, porque se complementaram muito, trazendo uma visão dos jovens, do mercado financeiro e uma visão mais ampla”, frisou Riedel. O governador exaltou a evolução da utilização do solo no estado “Poucos países fazem duas safras ao ano, nós fazemos três, isso é um diferencial para a agricultura brasileira. Ocupamos áreas de melhor qualidade do solo e menor risco”, apontou o chefe do executivo estadual.