Futuro da UFN 3 será definido após reconfiguração de plano de negócios

O futuro da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3) da Petrobras, em Três Lagoas, assim como das demais unidades de fertilizantes da estatal, será definido a partir da reconfiguração da área no novo plano de negócios da companhia (2024-2028).

“Tudo sobre fertilizantes depende do plano estratégico. Vamos fazer uma reconfiguração de tudo”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durante evento de lançamento da chamada de projetos socioambientais da companhia, que contarão com um orçamento de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos.

O novo plano de negócios da Petrobras será o primeiro planejamento estratégico elaborado no atual governo do presidente Lula e a previsão é que ele seja divulgado ainda este mês.

Nesta semana, inclusive, o presidente da Petrobras cancelou a visita que faria às instalações da UFN 3, na companhia do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O cancelamento da agenda em Três Lagoas estaria ligado, justamente pela necessidade de readequação do plano que ainda será lançado. Somente após o lançamento do novo plano de investimentos, é que será divulgado o que será feito em relação a UFN 3 e demais fábricas de fertilizantes da Petrobras.

Continue Lendo...

As obras de construção da UFN 3 foram interrompidas em 2014 e a fábrica chegou a ser colocada à venda, sem sucesso. Em agosto deste ano, durante o lançamento do Novo PAC do Governo Federal, o presidente da Petrobras disse que a UFN 3 seria incluída no Plano de negócios da companhia, em novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador Eduardo Riedel (PSDB) afirmou que a Petrobras deve decidir até o fim do ano a retomada das obras da UFN3. Segundo o governador, a obra está praticamente finalizada, mas que será necessário aporte de US$ 750 milhões para a conclusão.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, disse que até 30 de novembro o conselho administrativo da Petrobras fará várias reuniões para a aprovação do novo plano de negócios, que deverá conter o valor para a retomada da UFN 3. “A gente tem a expectativa, e positiva, de que até o final do mês possa haver o anúncio da retomada da UFN 3. Após o anúncio, vai demorar seis meses para o início das obras e depois um ano e meio para a execução. Tudo depende agora do conselho de administração”, explicou Verruck.