'G30 Festival De Negócios' vai reunir em MS empreendedores e muito conhecimento

Com a última edição ocorrida nos Estados Unidos, em 21 de março deste ano, o G30 já mostrou que de fato está consolidado como um dos maiores e mais completos eventos brasileiros sobre negócios.

Conforme os organizadores, os palestrantes desembarcam por aqui com o propósito de te fazer acelerar os resultados ainda em 2023. Para isso, contarão com muito conhecimento sobre gestão, vendas, marketing digital e posicionamento. No palco, estarão grandes nomes, como o empresário Leonardo Paixão, fundador da Influx, Gilmara Oenning, empreendedora e fundadora do G30 e também o super mentor de negócios e acelerador de resultados, Márcio Viegas.

Segundo Viegas, o evento é um marco para a cidade. "Foi com o desejo de trazer cada vez mais conhecimento para Três Lagoas que procurei a Gilmara e firmamos essa parceria. Acredito que muito mais do que um evento, o G30 será uma experiência diferente de tudo o que a nossa cidade já viu. A ideia é trazer o que já está dando certo para aplicar aqui, mostrar cases de sucesso, estratégias de crescimento e muito conteúdo sobre vendas, marketing e gestão. Tudo com um grande objetivo: aumentar o faturamento dos participantes ainda em 2023", explica.

Crescimento e resultados exponenciais serão o foco das palestras que serão realizadas no dia 28/04 no anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, às 18h. Segundo a fundadora Gilmara Oenning, o evento por si só já resume os resultados que o público pode esperar. "Começamos em uma garagem com 30 pessoas, e hoje já fizemos G30 em Orlando (EUA), já colocamos mais de 600 pessoas na plateia e os maiores palestrantes do Brasil em nosso palco, nomes como Caio Carneiro, Marcos Paulo e Marcos Strider. Essa é a prova de que com a estratégia certa, o seu negócio também pode alcançar resultados acima da média".

O público pode esperar um evento único, voltado principalmente a sanar as principais dores e desafios que o empreendedor enfrenta no dia a dia. Mas vale ressaltar ainda, que o G30 é um evento voltado também a vendedores, gestores, autônomos... enfim, todos que pretendem acelerar seus resultados.

Serviço:

O Festival de Negócios G30 - edição Três Lagoas - será realizado no dia 28/04 (sexta-feira), às 18h (MS), no anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira (UFMS).

Os ingressos você pode adquirir neste link ou presencialmente na Influx Três Lagoas, situada a rua Bruno Garcia, 102.

