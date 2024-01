Gado é furtado e abatido em propriedade rural às margens da BR-262 em Três Lagoas

Um crime de abigeato foi registrado nesta segunda-feira (15), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), após um homem de 57 anos, encontrar restos de um animal bovino, que teria sido abatido e escarneado, em uma propriedade rural, às margens da Rodovia BR-262, em Três Lagoas,

Na Depac, o denunciante relatou ter feito uma visita comunitária à uma propriedade rural, onde os moradores do local relataram terem encontrado a carcaça de um boi, que havia sido furtado da propriedade vizinha, morto e escarneado, em meio a uma plantação de eucalipto.

O homem contou que foi ao local citado e encontrou restos do animal, como cabeça e vísceras, deixados para trás pelos suspeitos. No boletim de ocorrência, o denunciante disse que acredita que o animal teria sido furtado no dia 6 de janeiro, da propriedade vizinha, onde os resíduos do boi foi localizado.

Casos de abigeato não eram registrados a meses em Três Lagoas. Mas 2024 já começa com um registro. A 2ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Vila Piloto, assumira o caso, devido a Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro), ser comandada pelo delegado Orlando Vicente, ser o titular da 2ª DP e da Deleagro.