Gado invade pista e provoca grave acidente entre caminhão de lixo e carreta na BR-262

Um grave acidente envolvendo um caminhão de uma empresa de coleta de lixo e uma carreta foi registrado, na noite desta segunda-feira (29), no anel viário da rodovia BR-262, em Três Lagoas. Os dois veículos bateram de frente quando um dos motoristas tentou desviar de um animal, que atravessou a pista. De acordo com testemunhas, um boi estava na rodovia e teria fugido do pasto de uma fazenda, que fica nas proximidades. No entanto, o animal também foi atingido pelos veículos.

O fato ocorreu por volta de 22h, sendo que três pessoas ficaram feridas e uma vítima presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado, as equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista do caminhão que pertence à empresa terceirizada pela prefeitura para a coleta de lixo tem 32 anos e foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Após ser resgatado, o Samu o levou para o Hospital Auxiliadora.

Dois passageiros do caminhão e que são funcionários da empresa sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelo Samu. O motorista da carreta não ficou ferido.