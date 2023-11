Galpão de cooperativa de recicláveis é destruída por incêndio

Um incêndio de grandes proporções destruiu materiais de recicláveis e um barracão, além de um veículo na tarde deste sábado (18), na avenida Sobral (BR-262), bairro Vila dos Ferroviários em Três Lagoas.



Por volta de 14h o Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar a conter as chamas, em um galpão de recicláveis. No local funciona a cooperativa Arara Azul, onde várias famílias vivem da reciclagem de vidros, plásticos e papelão.



De acordo com o senhor Valdecir, cooperado do local, o fogo teria iniciado em uma área onde tinha bastante acúmulo de vidros. Rapidamente o fogo tomou conta do local, dando tempo apenas para retirar dois ou três veículos, segundo o senhor Valdir.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foi de imediato ao local, devido haver muitos produtos inflamáveis, o fogo alto e a fumaça densa, tomaram conta de tudo rapidamente. O local que fica às margens da BR-262, não contempla um sistema de combate à incêndio de grandes proporções e a falta de hidratante nas proximidades, dificultou o trabalho dos militares do 5°GBM (Grupamento de Bombeiros Militares), que precisaram do auxílio de três caminhões pipas, para auxiliar no combate às chamas.

Durante o combate às chamas, além de dois caminhões da Semea (Secretaria de Meio Ambiente) e um caminhão da empresa de silvicultura Equilíbrio, foram necessários 3 caminhões do Corpo de Bombeiros, dois desses que precisaram reabastecer por mais de duas vezes, em um hidratante de uma empresa particular. Sendo necessário mais de 50 mil litros d’água, para conseguirem controlar as chamas e impedi-la que atingisse um galpão vizinho.



Felizmente não houve feridos e o presidente da cooperativa senhor Eloir, mesmo abatido pela destruição do local, ressaltou que após o início do incêndio e a chegada do Corpo de Bombeiros, a generosidade de pessoas e empresas que auxiliaram na tentativa de extinção do fogo.



O local fica às margens da BR-262 (avenida Sobral), na saída para Campo Grande, por lá era coletado, beneficiado e despachado para a reciclagem diversos produtos, como vidro, plástico e papelão