'Ganhar prêmio é bom, imagina quando é dinheiro', diz comerciante

Oferecer ao consumidor a possibilidade de ganhar um prêmio após a compra já é uma alternativa atrativa no comércio, imagina quando esse prêmio é em dinheiro. A declaração é do empresário José Wanderson Batista de Medeiros, proprietário da empresa Chocoplast, e um dos parceiros do Grupo RCN, na promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’.

Ele conta que muitos clientes que passam pelo estabelecimento aproveitam para participar dos sorteios diários, de valores que vão de R$ 100 a R$ 500. “É uma ação diferenciada porque não se trata apenas de uma peça publicitária, mas, sim, de uma promoção mais prática que vai ao encontro da necessidade do consumidor”, pontuou.

COMO PARTICIPAR

A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ teve início no mês de junho e já distribuiu mais de R$ 3,5 mil em dinheiro para os clientes das empresas participantes, internautas, ouvintes e telespectadores. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores que atenderam o sorteado também são contemplados com R$ 100.

EMPRESAS PARCEIRAS

E se você ainda não participou da promoção, é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção. Confira a lista: Paiva Rações, Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Algás, Chocoplast , Gula Espetos e Caldos.