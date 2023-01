'Garota de programa' é presa por tráfico de drogas no Flamboyant

Uma garota de programa foi presa por tráfico de drogas, no bairro Flamboyant, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Força Tática, do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), em fiscalização no bairro se deparou com a mulher em frente ao local onde a polícia já recebeu diversas denúncias de possível tráfico de drogas.

Em consulta ao sistema de segurança contra a mulher não havia nada em seu desfavor, porém em revista pessoal foi encontrado na carteira uma porção de cocaína, que pesou 1,6 gramas.

Para os policiais a mulher alegou ser garota de programa e autorizou a entrada no quarto onde estava residindo, onde foi encontrado mais 3,5 gramas da droga.

A mulher foi presa e encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).