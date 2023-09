Garotas consomem brigadeiro com maconha dentro de escola

No final da tarde desta quarta-feira (5), três adolescentes acabaram flagradas pela diretora, consumindo um tipo de droga um pouco diferente, um tal de ‘BRISADEIRO’, um tipo de massa de brigadeiro com maconha e a Polícia Militar foi chamada ao colégio estadual Dom Aquino Correia, avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.



De acordo com o boletim de ocorrência, a diretora do colégio foi informada que três alunas, menores de idade, estariam consumindo um tipo de droga, em um pote e que uma dessas garotas, estaria passando mal. Após tomar ciência do ocorrido, a diretora conversou com as alunas e as adolescentes afirmaram que uma das colegas, teria levado um pote com uma mistura de maconha e chocolate tipo brigadeiro.



A diretora questionou onde as adolescentes teriam conseguido a droga e de onde tiraram a ideia, em misturar maconha com brigadeiro. Uma das adolescentes de 15 anos, relatou que a droga, era de sua irmã e a receita, seria da Internet. As três foram levadas para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, pela diretora e os pais informados para acompanhar suas filhas na delegacia. Ao delegado, foi entregues um pote e uma colher com resquícios do tal ‘brisadeiro’. Depois do depoimento prestado, as adolescentes foram liberadas.