Getam é chamado no Ipacaray após homem atirar contra vizinho

Por volta de 22h40, de sexta-feira (9), o Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foi chamado para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na rua Taurino Ramirez Koch, no bairro Jardim Ipacaray, em Três Lagoas.

No local, os militares fizeram contato com um homem, de 33 anos, dono da residência atingida pelo disparo e vítima de um atentado. Para os militares, ele contou que o vizinho, de 33 anos, constantemente tem feito ameaças. Isso porque a vítima tem uma pequena loja de manutenção de celulares e alguns policiais teriam ido até lá levar aparelhos celulares para a manutenção.

O homem, que supostamente teria ligação com tráfico de drogas no bairro, teria passado a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria considerando ser informante. Fato esse negado pela vítima, que relatou apenas ter recebido alguns serviços de reparos em celulares.

Na noite de sexta-feira, no momento em que o comerciante chegava à residência, teria sido surpreendido pelo suspeito. Ele que mora a menos de 100 metros da casa vítima, estava com uma espingarda aparentemente calibre .28, e totalmente alterado, gritando que o mataria.

O suspeito realizou um disparo em direção a vítima, acertando o portão da residência. O comerciante rapidamente entrou no imóvel e acionou a Polícia Militar. Logo em seguida, o suspeito fugiu a pé, sentido a rua Urias Ribeiro.

A equipe policial do Getam fez contato com os pais do suspeito, que relataram não ter visto o filho e que os problemas causados por ele, devido ao envolvendo com drogas, são constantes. Foi realizado rondas pelo bairro, mas os militares não localizaram o suspeito.

Ainda durante noite, os militares registraram o boletim de ocorrência por disparo de arma de fogo em via pública e a vítima foi orientada à procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para registrar o fato. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.