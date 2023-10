Getam flagra idoso com crack no São Carlos durante Operação Saturação

O Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), realizou a prisão de um idoso, de 63 anos, por tráfico de drogas durante a “Operação Saturação bairro tranquilo”, no início da madrugada desta terça-feira (3), na rua José Correa da Silveira, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas visando coibir praticas criminosas e detenção de suspeitos em ações delituosas, os militares avistaram em frente à uma casa, conhecida pelo grande fluxo de viciados em drogas, vários homens sentados em um sofá velho na calçada da via.

Segundo os policiais, ao perceber a aproximação das motos do Getam, um dos homens sentados no sofá, teria jogado algo no chão e quando os militares fizeram revistas nos homens localizaram R$172,00 nos bolsos do idoso.

Ainda de acordo com os policiais, nenhum dos homens estavam armados e o idoso estava de pose de um frasco, onde dentro havia 19 porções de crack, pesando 5,54g, separadas e embaladas em sacolinhas de mercado, comumente usada por traficantes, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

O idoso recebeu voz de prisão e foi conduzido no camburão de Rádio Patrulha e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante delito.