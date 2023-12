Getam flagra venda de drogas e prende suspeito na praça Ramez Tebet

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas após os militares do Getam (Grupamento Especial Tático de Motos) da Polícia Militar flagrar o suspeito, na madrugada desta terça-feira (12), fornecendo drogas para usuários, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas.

Por volta de 0h15, os militares realizavam rondas pelo local, buscando coibir ações criminosas contra comércios e locais públicos. Ao passarem pela região da praça, os policiais teriam presenciado dois homens conversando e um deles jogou um objeto no chão ao ver a equipe policial.

Foi realizada a abordagem e os policiais encontraram o valor de R$ 39 da venda de drogas, um recipiente com 18 porções de crack, pesando 4,8 gramas no total. Após constatar que o suspeito estaria realizando venda de drogas no Centro, a equipe do Getam deu voz de prisão ao homem que foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.