Getam recupera bicicleta e prende homem por furto na área Central de Três Lagoas

Um homem, de 29 anos, foi preso pelo Getam (Grupo Especial Tático de Motos), após furtar uma bicicleta aro 29, na tarde desta sexta-feira (3), em frente à uma auto escola, na rua Eng. Elviro Mário Mancini, na área central de Três Lagoas.

Por volta das 14h, a Polícia Militar recebeu uma ligação no telefone 190, informando um furto de uma bicicleta, na área central. Com as características do suspeito e da bicicleta furtada, as viaturas da Polícia Militar passaram a realizar buscas.

Após alguns minutos, os militares do Getam foram até o local, onde teria ocorrido o furto e fizeram rondas pela região da Capitão Olynto Mancini. Ao acessarem a rua Maria Guilhermina Esteves, cruzamento com a rua Bernardino Antônio Leite, visualizaram o suspeito e deram ordem de parada.

Durante a revista pessoal, o mesmo teria confessado o crime e foi dada a voz de prisão ao homem pelo crime de furto qualificado. Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o suspeito prestou depoimento e teve sua prisão em flagrante decretada.