Getam recupera bicicleta furtada e apreendeu cigarro de maconha no São João

O Getam (Grupo Especial Tático de Motos), do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), recuperou uma bicicleta com queixa de furto e apreendeu uma porção de 2,2g de maconha com duas pessoas na noite desta segunda-feira (9) na rua Irmãos Spinelli, bairro São João, em Três Lagoas.



Militares do Getam realizam rondas pelo bairro São João, quando foi avistado duas pessoas em um trecho escuro da rua. Os militares resolveram abordar a dupla, para uma checagem de rotina.



Em revista no suspeito de 18 anos, os militares teriam localizado um cigarro de maconha, pesando 2,2g. Já o segundo suspeito, era um menor de idade. Com o adolescente de 15 anos, foi encontrado uma bicicleta aro 29, cor de rosa e com queixa de furto.

A dupla foi levada para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o maior foi autuado por posse de entorpecentes para uso pessoal e o menor no ato infracional de receptação. Ambos foram liberados em seguida.